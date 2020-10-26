MLB／光芒致勝英雄太興奮脫水 菲力普斯板凳待命

光芒在世界大賽第4戰戲劇性收下勝利，致勝英雄菲力普斯今天表示，當下只是興奮得大肆慶祝，完全沒有意識到自己脫水，直到進到休息室才發現不對勁，緊急打了點滴治療。今天世界大賽第五戰仍在板凳待命。

美國職棒大聯盟MLB世界大賽昨天舉行第4戰，賽前1勝2負落後的坦帕灣光芒，當天9局下半仍以6比7落後，但靠著1安打、1保送，在兩出局時攻占一、二壘，此時菲力普斯（Brett Phillips）適時一擊，加上對方外野手接球瑕疵，光芒先得到追平分，一陣慌亂中洛杉磯道奇捕手沒能將回傳球確實接捕，光芒再跑回致勝的1分，最終8比7逆轉勝，讓兩隊在7戰4勝制的系列賽戰成2比2平手。

眼看自己敲出的安打為球隊帶來關鍵勝利，26歲的菲力普斯上壘後興奮在內外野間狂奔，隊友也跑向他，開心和他慶祝贏球的一刻，直到回到休息室，他才發現事情有點不對勁。

談到當天的情況，菲力普斯今天說：「我幾乎要暈過去了，我沒發現自己脫水，我必須要打點滴，我光躺著的靜止心率每分鐘就高達140下。」

他提到說：「我的頭真的很痛，他們得用毛巾蓋住我的眼睛，我無法直視光線，且得讓呼吸緩下來，只能試著放輕鬆，並設法撐過來。」

身體好一些之後，菲力普斯看了他的手機，發現朋友、家人、聯盟裡其他球員傳來大量的訊息。

菲力普斯表示，包括前隊友密爾瓦基釀酒人的布勞恩（Ryan Braun）、堪薩斯市皇家的梅里斐德（WhitMerrifield）、聖路易紅雀的溫瑞特（AdamWainwright）等人都傳訊息向他道賀。

菲力普斯說：「我收到超過500個訊息，我回了每一個訊息，直到凌晨4時才上床睡覺。」

那支創造奇蹟的安打，是菲力普斯今年季後賽第1支安打。這次季後賽，他目前為止只有3打數1安打成績，而事實上，他9月25日後便沒有再擊出過安打。

光芒8月底才把菲力普斯從皇家交易過來，在光芒期間，他打了17場例行賽，有20打數3安打成績，其中有1支是全壘打，並有3分打點進帳。