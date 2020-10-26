中職／大批主力巔峰期已過 悍將明年考驗更嚴峻

富邦悍將上週最後一場例行賽不敵統一獅，失去拿到下半季冠軍，取得總冠軍賽的門票的機會，真的相當可惜，對於富邦總教練洪一中而言，擺在眼前的挑戰還很多，富邦明年進軍中職第5年，要奪季冠軍甚至總冠軍的難度，恐怕還比今年更艱鉅。

2016年義大犀牛拿下總冠軍，富邦隨即接手，陣中主力胡金龍、林益全、林哲瑄、蔣智賢、高國輝、張正偉、林宥穎、陳鴻文、倪福德、賴鴻誠在富邦打了3、4年，卻沒拿下任何一次季冠軍，更沒打過總冠軍賽。

很現實的問題是，明年富邦主力球員又年長一歲，屆時倪福德已38歲，胡金龍即使「解凍」也37歲，林益全、高國輝36歲，陳鴻文、張正偉35歲，林宥穎34歲，就連洋投羅力也已37歲，索沙36歲，他們球技能否持續維持在高檔不無疑問。

倪福德雖然目前還有不錯的救援功力，但他轉眼就要38歲了，未來的健康問題將讓人擔心。 聯合報系資料照片

另外，明年蔣智賢、林哲瑄33歲，但本季兩人都有傷勢困擾，未來變數不小，如果同一批球員打了好幾年都無法闖出名堂，那麼，就得思索是否要換血了。

只是，富邦年輕小將和中生代能否撐起一片天？江國豪、陳仕朋在先發輪值表現可圈可點，明年若郭俊麟傷癒復出能有穩定表現，富邦本土先發投手看起來確實還不錯，幾名年輕中繼投手的未來也令人期待，只是陳鴻文、林羿豪表現起伏過大，教練團可能得提早佈局第8、9局的投手。

富邦野手接班可就有困難了，除了李宗賢稱職扛起先發游擊、開路先鋒重擔，范國宸、王正棠成長幅度不如預期，高國麟、申皓瑋無法持續穩定輸出，陳品捷、楊晉豪歷經傷痛，在場上發揮顯得掙扎，戴培峰還需要時間養成，如果張進德無法長期蹲捕，效益難免打折扣。

張進德(中)的加入讓悍將起了化學變化，團隊戰力有所提升，但他若是未來不能長期蹲捕，球隊的調度又會有新的問題。 聯合報系資料照片

富邦農場養成這幾年成效不彰，以今年為例，二軍投手防禦率竟然高達7.31，為中職史上最差團隊數據，673.1局竟然奉送多達420次四死球，年輕投手群的問題顯著，導致下半季爭冠期間竟無可用之兵，還得調遣3度選秀落榜生、剛從自主培訓生成正式的左投陳韋霖上一軍，實在值得檢討。

洪一中在富邦帶兵第一年逐漸打出隊形，也算初步整頓隊內派系問題，悍將本來問題就不少，下半季能打出這樣的成績已算奇蹟，但板凳深度不足的難題一直困擾著洪總，真的要從整頓二軍體系、建立完善的訓練基地、明確的選秀方針做起，就像中信兄弟這樣，不然打出好成績只是偶然，無法如中信能有持續爭奪冠軍的硬底子。

悍將上半季戰績遙遙殿底，下半季進步到只輸給排名第一的統一獅1場勝差，算是相當難得了，但是未來想要更好，後勤補給看來還是不足。 聯合報系資料照片

只是，中信的訓練基地在富邦還沒進職棒前就已落成啟用，韓職一軍球隊來此比賽都大讚設施完善，甚至不輸韓職。明年就是富邦進軍中職第5年，不過喊了多年的訓練基地依然沒影子，在職棒要打出好成績，高薪聘請超強洋投、名教頭還不夠，軟硬體實力絕對少不了。

明年味全龍正式打一軍賽，可能還沒有衝擊季後賽的能耐，不過，樂天桃猿依舊兵強馬壯，統一獅這幾年選秀補強到位，只要改善洋投狀況多的難題，就是一個難纏的對手，中信未來還有強盛好幾年的本事，「富邦洪中二年」能打出一番新氣象嗎？有待時間驗證。