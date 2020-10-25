台中女力日 5人制棒球獲好評
連續2天登場的「2020台中女力女麗Women’s Day」展現「女力」，其中新興運動青奧項目「五人制棒球」不同以往傳統棒球，街頭風快節奏簡單易懂，深獲女性朋友喜愛，台中市長盧秀燕力推各項運動發展，促進女性參與運動更是重點之一。
今天體驗五人制棒球的東山高中女壘隊員表示，五人制棒球與棒球相較柔性許多，非常適合女性參與，現場也吸引不少民眾下場體驗。
台中運動局局長長李昱叡表示，本次活動首次在台中府前廣場登場，吸引眾多體育界女性運動好手現身力挺，包含舉重金牌國手郭婞淳、國家女足教練呂桂花、亞運輕艇銀牌國手陳瑋涵等人皆表達支持，為推廣女性運動盡一分心力。
這次的女性運動專區，特地將三對三籃球場與五人制棒球場地設置於府前廣場，另外還有跑壘與強打王等大型充氣遊戲座、時下年輕人喜愛三分球投籃大賽、迷你網球等多項運動體驗；台中盃街舞大賽街舞快閃活動也請現場朋友即興表演，並加入舞蹈教室，讓女性朋友可以與全家人一起度過健康又樂活的周末。
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