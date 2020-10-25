日職／王柏融轟3分砲 二軍打擊率6成67

日職火腿隊台將王柏融在10月10日遭下放二軍，今天首次在二軍出賽，擔任第一棒、左外野手，在4局下轟出一發三分砲，另有1次四壞保送，不過球隊最終仍以7：9敗給橫濱隊。

王柏融今天前兩打席分別是滾地出局、四壞保送上壘，4局下火腿以0：8落後，隊友横尾俊建與田宮裕涼的安打各追回1分，王柏融上場後，在2好1壞時，逮中中川虎大148公里的偏高速球，轟出三分砲，將比數差距縮小到5：8。

這也是王柏融今天最後一個打席，隨後被換下場，總計2打數1安打，3分打點，本季在二軍的打擊率為6成67。

火腿在10日宣布王柏融和洋砲亞努耶瓦（Christian Villanueva）下二軍，當時球團指出，王柏融是右手肘痛，亞努耶瓦則是右膝不適，亞努耶瓦已在20日回到一軍。