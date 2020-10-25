日職／失7分吞敗 張奕：沒幫上忙很抱歉
歐力士隊台灣投手張奕今天出戰羅德隊，未能延續前一場的好表現，投5局被敲11安，丟掉7分，最終吞下敗投，他也遺憾的表示：「沒能幫上忙，很抱歉。」
張奕今天首局先掉1分，3局上又在二三壘有人時被，先中村獎吾敲安丟掉2分，接下來2出局後，又因為隊友暴傳，再丟2分，5局上又因中村獎吾二壘打再失1分。
張奕前一場速球不錯，變化球也夠犀利，但今天變化球控制力有些狀況，他表示：「今天有些球都投到太甜的位置，結果就是沒能幫上忙，無法投出好比賽，我感到很抱歉」。
上一戰對上西武隊，張奕投6局僅被敲3安，無失分，拿下本季第2勝，還送出8次三振，今天對羅德隊則是5局被敲出11支安打，丟掉7分（6分責失），另有5次三振，防禦率上升到4.06。
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