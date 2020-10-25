日職／張奕對羅德5局失7分 吞本季第3敗

歐力士隊台灣投手張奕今天對羅德隊先發，在3局上丟掉4分造成重傷害，投完5局退場，被敲出11支安打，失7分（6分責失），歐力士最終以10：1落敗。

張奕吞下本季第3敗（2勝），今天用90球投完5局，雖投出5次三振、沒有保送，不過無法解決前三棒，被敲出11支安打中，有8支來自藤原恭大、荻野貴司、中村獎吾，後兩人都是3打數3安打。

張奕在單數局都遇到亂流，1局上在1出局後，被荻野貴司、中村獎吾接連敲安，雖然三振掉安田尚憲，但被菅野剛士敲安，丟掉第1分。

3局上張奕開局就被藤原恭大、荻野貴司、中村獎吾、安田尚憲連敲四安，丟掉2分，接下來好不容易解決菅野剛士，但福田秀平敲出的滾地球，因歐力士游擊手暴傳失誤，再丟2分，好不容易才用雙殺打止血。

5局上張奕又面對前段棒次，被荻野貴司敲安後，中村獎吾二壘打丟掉1分，2出局後再被福田秀平敲安，丟掉第7分，投完5局退場休息。

羅德隊在8局上再添3分，其中包括鳥谷敬代打敲出生涯第350支二壘打，成為史上第46人。