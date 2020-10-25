MLB／世界大賽戲劇化逆轉 光芒：棒球之神在我們這邊

美國職棒大聯盟世界大賽坦帕灣光芒隊今天靠著無名小卒的關鍵安打，利用對手洛杉磯道奇隊失誤，9局下上演不可思議的大逆轉。跑回分數的凱麥爾說：「棒球之神在我們這邊」。

9局下敲出致勝安打的英雄人物菲力普斯（Brett Phillips），從9月25日以來沒有敲出安打，美聯冠軍戰甚至未進入28人名單，但他今天在2出局一、二壘有人的情況下，締造了逆轉奇蹟。

菲力普斯2012年進職棒以來，歷經多次交易轉隊，包括太空人、釀酒人、皇家才來到光芒。本季生涯首度打季後賽，出賽6場擔任替補角色，3打數無安打，結果他在世界大賽的首安，就為光芒打下關鍵一勝。

光芒9局下攻下關鍵2分，8比7擊敗道奇，粉碎了道奇以3勝1敗聽牌的美夢，系列賽扳成2勝2敗平手。

菲力普斯面對道奇後援投手簡森（Kenley Jansen），在球數2好1壞，比數6比7落後的情況下，命懸一線，把簡森投出的第4球敲向中外野，落地形成安打。

二壘上的凱麥爾（Kevin Kiermaier）先回到本壘得分，這時道奇中外野手泰勒（Chris Taylor）漏球失誤，原先在一壘的跑者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）一路繞過三壘，直攻本壘。

短短幾秒之間，又出現戲劇化轉折。阿羅薩雷納從三壘衝回本壘的途中意外跌倒，在地上翻滾。道奇回傳球一度有機會夾殺跑者，保住平手局面。不過捕手史密斯（Will Smith）沒接到回傳球，使得跑者重燃生機，撲向本壘得分。

一球之差，光芒從地獄又回到天堂，靠著板凳球員的關鍵安打，在這場拉鋸戰中勝出，全隊欣喜若狂。菲力普斯雙手展開衝向外野，賽後接受電視台訪問時，形容自己好像一架飛機在飛翔，快樂的心情無法用言語形容。

菲力普斯說，把球擊出的當下，根本沒注意球落在哪裡。他在接受電視台連線時，遲遲無法平復情緒，「還在調整我的呼吸，我的頭超級痛。老實說這是除了我結婚以外最興奮的一天。我感覺受到上天眷顧」。

凱麥爾7局敲出全壘打、9局安打上壘帶動攻勢。賽後強調球隊打出韌性，受到棒球之神眷顧，「我們沒有放棄，我們一整年來都很努力，向來都是從逆境中重新站起來的一支隊伍，而我們現在站上了更大的舞台」。