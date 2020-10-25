中職／林祐樂蹲捕幕後功臣 感謝郭峻偉黃恩賜給意見

中職統一獅主戰捕手林祐樂最後2場帶領投手繳出好投，是幕後功臣，不過他表示，比賽不是自己一個人完成，除了打電話給前日籍教練一色優討論策略，黃恩賜、郭峻偉也會給意見。

林祐樂是近2年獅隊主戰捕手，角色相當吃重，本季出賽86場，打擊率2成46，阻殺率2成63，前2場比賽分別率領猛威爾、泰迪封鎖富邦悍將和中信兄弟的打線，也是獅隊能下半季封王的關鍵之一。

林祐樂指出，這幾場比賽大家都不會當作例行賽在打，反而比較像大學時期的短期盃賽，「有大學生的那種感覺，企圖心一定是很不一樣的。」不過林祐樂不是首次遇到這種高張力賽事，他表示，2017年最後一場對Lamigo桃猿也是誰贏就拿下冠軍，加上後來有季後挑戰賽，「那時候比較緊張，因為第一次遇到，但後面開始知道那種狀況下要更冷靜。」

這幾場的蹲捕策略，林祐樂透露，23日對悍將的前一天晚上，有打電話給前獅隊教練一色優，當下老將高國慶、陳鏞基也在場，比賽時另一名捕手郭峻偉、野手黃恩賜也會給意見，「有時候旁觀者給你的意見是好的，都有幫助，其實在守備這方面，恩賜和龍龍（郭峻偉）也是很關鍵的角色，不是我自己完成比賽。」

一路蹲捕整個球季，林祐樂坦言，最累的時期是在7、8月，尤其是8月在外地比賽時，「身心靈都滿累的，炎熱的天氣在蹲頭容易暈暈的，那時候是最辛苦的。」不過他認為，到球季末爭冠時期反而是輕鬆的，「因為這種高張力比賽腎上腺素會上來，不會感覺到疲累。」