中職／高國慶睽違7年再拋彩帶 老將都很渴望總冠軍

中職統一獅昨天奪下半季冠軍，台灣大賽門票入手，最年長球員高國慶終於又拋下彩帶，他表示，不論是獅隊老將潘武雄、潘威倫，還是兄弟的周思齊，老將們一定都很渴望總冠軍。

獅隊昨天睽違7年再度拿下季冠軍，而且是在自家主場拋彩帶，賽後老將高國慶帶領全隊在場上跳戰舞。已經42歲的高國慶不但是隊上大學長，也是全聯盟現役最年長球員，比總教練林岳平還大3歲，經歷過2007年至2009年獅隊3連霸的輝煌時期。

近幾年獅隊打得掙扎，如今終於再度奪季冠軍，高國慶說：「很興奮，感覺滿久了，前幾年真的是有很多教練、選手的磨合期，走到這時候也應該要穩定了，年輕選手也漸漸成長了，慢慢要有收穫。」

不過高國慶認為，不是只有獅隊，其他球隊也都在進步，所以不能小看，進步的幅度可以再更多一點。已超過40歲的高國慶說，一定很渴望再拿一座總冠軍獎盃，不只是39歲的潘武雄、38歲的潘威倫，還有中信兄弟39歲的周思齊，「都很渴望想要拿總冠軍，這個沒有嫌多的。」

談到上半季獅隊戰績不理想，但下半季止跌回升，高國慶指出，上半季獅隊洋投出狀況，但下半季穩定後成績也穩定下來。且上半季投手、野手不協調，高國慶說：「就算投手壓制了，野手也攻不下來，我們打分數了，但投手壓制不住，下半季開始這種狀況發生機率愈來愈小。」