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中職／悍將爭冠期掛傷兵 奇優力將轉戰多明尼加冬盟
中華職棒富邦悍將隊下半季簽下的洋投奇優力在球季尾聲掛傷兵，在爭冠關鍵期少了一名戰力可用，然而根據外媒報導，奇優力近期將前往多明尼加冬季聯盟，向新球隊報到。
多明尼加冬季聯盟席巴安納斯老鷹隊官網報導中提到，古巴籍的奇優力是今年球隊簽下的投手新戰力之一，預計將在下周跟球隊報到，該聯盟賽季將在11月15日展開。
奇優力在今年8月加盟悍將隊，一軍先發3場，投16.1局，戰績0勝1敗、防禦率2.76，最後一次出賽是9月25日，對戰統一獅隊，先發6局失掉4分非自責分，隨後因右手不適，在26日降下二軍。
悍將隊在今年球季最後三場比賽仍有爭冠機會，原本有可能安排奇優力先發，不過總教練洪一中表示，奇優力練投時感到腰部、腳部不適，無法出賽。
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