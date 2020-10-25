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中職／桃猿無緣季後賽 對球迷致歉未能完成4連霸

中央社 / 台南25日電
桃猿未打進季後賽。 報系資料照
桃猿未打進季後賽。 報系資料照

中職統一獅隊昨天奪下半季冠軍，也讓樂天桃猿從季後賽出局，桃猿今天於嘉義展開秋訓，希望能修正今年表現不足之處，球團對球迷說：「很遺憾未能完成4連霸的目標與夢想。」

本來若兄弟昨天贏球奪下半季冠軍，獅隊就要先和桃猿打季後挑戰賽，不過因為最後獅隊成功封王，31日起的台灣大賽確定由兄弟與獅隊交手。桃猿也因此沒有季後賽機會，本季以59勝61敗、勝率4成92，排在第2名作收。

桃猿隊今天在臉書給球迷發了公開信，文中提到，今年球季在此畫下句點，感謝球迷一路以來的支持與愛護，「很遺憾未能完成4連霸的目標與夢想，過程中選手們雖拚盡全力不放棄任何一絲勝利的可能，但我們還是未能達成季初設定的4連霸目標。」

桃猿全隊今天於嘉義棒球場展開秋訓，希望藉此修正今年表現不足之處並累積未來成功的可能，「很抱歉辜負了各位的期待與希望，我們沒有任何藉口並且承認失敗，也定當從過程中記取教訓並做為未來成長的養分。」

樂天桃猿 統一獅 中職

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