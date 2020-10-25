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日職／張奕先發迎戰羅德 三局遇亂流被攻4分0:5落後

聯合新聞網 / 文字直播
張奕先發對羅德。 擷圖自畫面
張奕先發對羅德。 擷圖自畫面

比賽直播

賽事攻守數據

【張奕投球逐局表現】

●一局上，比賽開始，歐力士張奕上場投球，面對羅德第一棒藤原恭大，擊出左外野飛球出局；二棒荻野貴司，擊出中外野一壘安打；三棒中村奨吾，擊出中外野一壘安打，形成一、二壘有人；四棒安田尚憲，三振出局；五棒菅野剛士，左外野一壘安打，二壘跑者回本壘有一分打點，羅德1:0領先，仍是一、二壘有人；六棒福田秀平，三振出局，結束這半局。

●二局上，歐力士0:1落後，張奕面對七棒井上晴哉，投出三振；八棒藤岡裕大投手前滾地出局，九棒柿沼友哉高飛球出局，張奕投出三上三下半局。

●三局上，歐力士0:1落後，張奕面對一棒藤原恭大被擊出一壘安打，隨即荻野貴司二壘安打，二、三壘有人；三棒中村奨吾擊出一壘安打，跑者均回壘有兩分打點，羅德3:0領先，打者趁傳上二壘；四棒安田尚憲一壘安打，形成一、三壘有人；五棒菅野剛士內野滾地，刺殺三壘跑者，一出局，一、二壘有人；六棒福田秀平，二壘方向歐力士守備失誤，跑回者均壘，羅德5:0領先。七棒井上晴哉雙殺打，結束這半局，張奕失4分(3分自責)。

【賽前報導】

旅日雙投有望聚首，歐力士隊與羅德隊進行三連戰最後一場賽事，推出台灣投手張奕先發，張奕期待有機會遇到羅德隊的大前輩陳偉殷時，可以打個招呼。

距離前一次先發相隔7天，張奕為了準備明天的先發，今天到球場外野進行投球練習，請捕手坐下接球，稍微抓一下感覺，也感受一下身體的狀況。

張奕上一次出賽在10月17日，對西武隊先發6局無失分，還送出8次三振，拿下本季第二勝，張奕表示，前一場出賽的印象還留在身體裡，「希望能夠延續下去」。

張奕認為，前一場有投出好成績，主要是因為投球節奏夠順暢，雖然有四壞球，但也是攻擊打者的自然結果，並不會特別在意，專注面對下名打者就好。

前一場的速球狀況不錯，讓張奕在變化球使用上有更多空間，送出個人新高的單場8K，不過張奕表示，自己對於三振數不會特別在意，「面對一名一名打者，專心去投球」。

同是台灣出身的投手陳偉殷，今年10月初正式ㄖ加入羅德隊後，張奕還沒機會遇到，張奕表示，如果有機會見到面，一定會好好的打聲招呼。

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