中職／台灣大賽31日開打 統一獅兄弟睽違11年交鋒

中華職棒例行賽今天落幕，統一獅奪下半季冠軍，將與中信兄弟繼2009年後再度於台灣大賽碰頭。聯盟今天公布賽程，台灣大賽10月31日於洲際棒球場開打，在7戰4勝中爭奪總冠軍殊榮。

兄弟與獅隊繼2009年後再度在台灣大賽碰頭，由於兄弟全年度戰績排名第一，獲得第1、2、6、7場的主場優勢，統一獅主場則是在第3、4、5場，11月2日和11月6日是休兵日，7場比賽分別於兄弟洲際主場及統一台南主場舉行。

兄弟今天與下半季冠軍擦肩而過，無法得到台灣大賽保送1勝的優勢，對於即將交鋒的對手統一獅，兄弟總教練丘昌榮表示，「他們也很棒，很恭喜他們，很可惜，但棒球就是這樣，機會自己沒有把握住」。

丘昌榮認為，下半季很多比賽都沒有把握好，「接下來總冠軍戰之前，我們還有很多要努力的。」兄弟會於10月26日開始練球，10月27日和29日與味全龍隊打練習賽，屆時包括黃恩賜等所有投手都會上去投，交由投手教練佛斯特安排。