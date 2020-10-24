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中職／首年就奪冠卻空窗7年 唐肇廷、羅錦龍熟悉又陌生

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
中職下半季冠軍24日晚間揭曉，統一獅隊與中信兄弟隊全力拚搏，6局下，獅隊唐肇廷（右）先敲出中外野方向一壘安打，再靠隊友連續安打回本壘得分，在休息區開心與隊友擊掌致意。 中央社
中職下半季冠軍24日晚間揭曉，統一獅隊與中信兄弟隊全力拚搏，6局下，獅隊唐肇廷（右）先敲出中外野方向一壘安打，再靠隊友連續安打回本壘得分，在休息區開心與隊友擊掌致意。 中央社

統一獅隊曾在2007到2013年間七年摘下五冠，在王朝落幕後，不僅未嘗總冠軍滋味，連季冠軍都沒拿過，2013年入隊的唐肇廷羅錦龍中職生涯第一年就拿到總冠軍，空白七年後，才終於在今天再嘗季冠軍滋味，體會這熟悉又陌生的感覺。

獅隊前一座季冠軍，已是2013年下半季，當年的季冠軍與總冠軍都在客場拋下封王彩帶，羅錦龍也有印象，「季冠軍在天母拋彩帶，總冠軍在澄清湖拋的。」近幾年的台南球場，只有被拋彩帶的分，沒有橘色彩帶的出場機會，直到今天，才又於台南球場飄落橘色彩帶。

唐肇廷回憶加入中職的第一年，球隊就拿總冠軍，「那時25歲，隊上有很多前輩在，志綱（高志綱）、大餅（林岳平）他們都還在，感覺就比較安心。」現在長了年紀，冠軍數卻沒有增加，他也說：「這麼多年沒拿冠軍，感覺多少是有差。」

羅錦龍則說，旅美期間沒有拿過任何冠軍，2013年一加入獅隊就拿到總冠軍，「不會有很容易就拿到的感覺，但知道那時獅子軍是很壯盛的時期，不管老少實力都很平均、沒有斷層，當時也是覺得接下來幾年應該還有機會吧！」

一等多年，他已經從球員變成教練，羅錦龍說：「當然有很大的不一樣，以前是執行者，現在是在幕後，當教練不外乎就是叮嚀該叮嚀的事，對的時間點講對的事情，我還在學習。」

羅錦龍 中職 唐肇廷

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