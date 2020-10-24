中職／賽前就被餅總說中會哭 陳傑憲：莫名止不住

賽前就被總教練林岳平點名最有可能會哭，統一獅隊開路先鋒陳傑憲賽後承認，沒有忍住淚水，「莫名的就止不住。」他說球隊戰力不如其他球隊，球員與教練一起拚到這裡，「真的很感動。」

陳傑憲以打擊率3成59與174支安打，搞定打擊王與安打王，球隊也在今天收下下半季冠軍，他同步搞定個人獎項與團隊戰績。

談到個人獎項的競逐，陳傑憲表示，「其實去年受傷時，今年的目標就只有健康打完整季，對獎項沒有想法，但下半季距離獎項越來越近，得失心也越來越重。」

他透露，教練和學長都告訴他平常心面對，「但是，不在乎是騙人的。」他努力調適心情，幸好收到效果，「尤其是昨天那場比賽。」昨役他以3安打幫助獅隊拿下關鍵戰役，也鞏固個人獎項領先。

陳傑憲感受得到，今年在心態上有成長，得失心也沒有以往那麼重，倒是發達的淚腺被總教練賽前就預言命中，賽後被問到是否真的哭了？他承認，「賽後莫名的就止不住淚水。」

陳傑憲指出，「我們的戰力比較沒那麼好，很感動的是，球員和教練一起努力到最後一步，拿下下半季冠軍，很感動球迷一直在身邊，幫我們加油，從春訓到現在的努力得到收穫，接下來的目標就是總冠軍。」