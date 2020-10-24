中職／關鍵戰守游擊直呼緊張 陳鏞基：林祖傑快回來

統一獅隊今天在例行賽最終戰，以1分之差力克中信兄弟隊，3：2收下勝利，也一併將下半季冠軍收進口袋，老將陳鏞基在第六局的安打送回超前分，獲選為單場MVP，老經驗的他賽後卻直呼自己也很緊張，「昨天在巴士上跟我說要守游擊，一直在模擬以前守游擊的感覺。」

此戰為保留比賽，原本先發名單中的游擊手林祖傑掛傷，此役必須換將，總教練林岳平昨天賽後就在巴士上提醒陳鏞基，這場比賽可能守游擊，要他做好心理準備。

「其實我很緊張，昨天賽後在巴士上跟我說，可能要守游擊，要我做好心理準備。」陳鏞基說，自己一直在想守備的事，模擬以前守游擊的感覺，「昨天重廷（陳重廷）給自己壓力太大，我下去守備，要做好榜樣，如果連我都怯場，會影響到他們。」

獅隊第六局的攻勢，關鍵一擊正好來到他手上，打出超前安打興奮握拳，陳鏞基解釋，「這場比賽很關鍵，那支安打突破僵局，對我們士氣有很大的幫助。」

獅隊久違取得下半季冠軍，將前進總冠軍賽，已兩度體驗奪冠滋味的他，最心疼小老弟們，「我還好啦，智傑（蘇智傑）他們，進來到現在還沒拿到冠軍，我覺得大家都很拚，我和國慶（高國慶）、TAKE（潘武雄）也都在想怎麼幫助他們在場上發揮更好，教練團都很年輕，給我們很多空間，讓我們資深選手去帶領。」

以游擊手身分打完這場高張力賽事，陳鏞基賽後喊累，「兩隻小腿都抽筋。」他直呼吃不消，「林祖傑趕快回來啦！」