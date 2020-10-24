中職／「外野四帥」齊拚 林安可感謝內部競爭

統一獅隊「外野三帥」林安可、陳傑憲、蘇智傑今年打出名號，「外掛一帥」唐肇廷也成為調度活棋，打造出今年獅隊最不需擔心的陣型，接下來到總冠軍賽決戰中信兄弟隊，陳傑憲向獅迷喊話進場，「不要被兄弟球迷壓過去了」。

林安可今年專心打擊，以99分打點、32轟拿下打點王、全壘打王，其中打點僅領先蘇智傑1分，對於拿下「雙冠」，林安可除了感謝教練團的信任外，也提到陳傑憲、蘇智傑的存在，督促了自己成長，「沒有他們的競爭，不會打到現在這樣的成績」。

陳傑憲則以以174支安打、3成60打擊率拿下安打、打擊王，昨晚對富邦悍將隊單場3安不僅為自己保持領先，還敲出致勝的2分打點，不過陳傑憲說：「謝謝球迷們在新莊為我們加油，那兩分不是我打的，而是所有球員、球迷一起的幫助」。

奮戰了一整季，陳傑憲說：「一開始外界不看好我們，要謝謝陪我們走到最後的球迷，接下來不要讓兄弟的球迷壓過我們。」要談到感動時刻，陳傑憲說：「就是這個時刻。」蘇智傑也說：「應該沒有比今晚更印象深刻了。」

蘇智傑今年以98分打點、28轟排名聯盟第二，雖然未能達成生涯百轟，但他也感謝球迷在關鍵時刻的相伴，尤其昨天在客場，擔任左外野手的蘇智傑離自家球迷最近，「很謝謝你們的支持與鼓勵，最後一步了，總冠軍賽繼續為我們加油」。

外野三帥雖然卡住先發，唐肇廷「夾縫中求生存」，3成64打擊率、63支安打、20分打點的表現同樣亮眼，他說：「不管自己狀況怎麼樣，盡自己的可能去幫助球隊，不要管自己的成績，大家一起衝」。