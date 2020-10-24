中職／「統一獅很棒」 兄弟周一起備戰總冠軍賽迎敵

中信兄弟隊今天以2：3不敵統一獅隊，無緣包辦上、下半季冠軍，兩隊接下來將進入總冠軍賽廝殺，兄弟總教練丘昌榮知道對手不好惹，球隊氣氛也好，「他們很棒，我們還有很多要努力的。」

中職史上第九次打到最終戰決定季冠軍，獅隊這次成為贏家，登頂下半季冠軍，兄弟則錯過包辦上、下半季冠軍，在總冠軍賽「保底」一勝的優勢，兩隊進入總冠軍賽立於相同基準點，都從0勝打起，由兄弟握有主場優勢。

丘總表示，「很可惜，棒球就是這樣，德保拉在兩出局後被連續敲出安打，但反過來我們也有機會，但沒有把握住，一來一往就有差。」他也道賀對手「恭喜統一獅隊，他們很棒，整體氛圍也很好。」

此戰從三局上打起，兩隊都「換投」續戰，德保拉前三局未被敲出安打，卻在第六局出現大亂流，讓吳桀睿、唐肇廷、陳鏞基、陳重廷連四棒敲出安打，送回2分，獅隊取得3：1領先，成為勝負關鍵。

兄弟輸球後，備戰馬不停蹄，下周一為總冠軍賽展開練兵，周二與周四與味全龍隊進行練習賽，為10月31日開打的7戰4勝制總冠軍賽全力備戰。