中職／陳韻文連霸救援王 總冠軍賽還要拚關門

統一獅隊「守護神」陳韻文今晚守住最後防線，不但搶下防禦率王，也替球隊留住下半季冠軍，他說，總冠軍賽還會好好關門，「不會讓大家失望」。

陳韻文去年戰績2勝3敗24救援成功，今年再以5勝2敗23救援成功的表現，如願連霸救援王，且防禦率2.09比去年的3.02出色許多。

陳韻文說，和去年比起來，今年在訓練、配球策略花了不少心思，「因為投打彼此都很熟悉，自己更要去了解對手，所以做了些改變」。

今天9局、在球隊領先1分戰況登板，陳韻文坦言上去前滿緊張的，「但站上投手丘就必須要解決打者、抓下出局數，不能讓教練、球迷失望」。

陳韻文投1局，雖被擊出兩支安打，但也投出兩次三振，力保不失分，替球隊守住最重要的一場勝利，個人本季第23次救援成功到手。

陳韻文和中信兄弟隊李振昌救援成功次數相同，比較防禦率決定「救援王」，陳韻文2.09勝過李振昌的3.86，拿到個人生涯第2個救援王。