中職／獅隊三洋投抗敵 泰迪準備好總冠軍賽對決

統一獅隊今年下半季靠著三名洋將「剛剛好」的戰力應敵，泰迪、猛威爾、布雷克貢獻15勝，泰迪、猛威爾更在最後兩場關鍵戰展現一夫當關的功力。

泰迪今天在封王戰繳出5.2局失1分的成績，幫助獅隊以3：2拿下關鍵勝利，本季也以6勝0敗，防禦率3.81的成績作收，對於球隊一路打到現在，泰迪表示：「不可置信，球隊團隊合作才造就現在這個結果，準備好到冠軍賽好好『伺候』對手」。

猛威爾昨天在對富邦悍將隊之戰，以9局完封的表現，為球隊拿下勝利，先將季後賽門票拿到手，他說，過程中就是保持積極、信心，「所以我們能夠贏球。」展現「大碗」價值的，猛威爾今年成績是4勝3敗、防禦率2.93。

布雷克今年先發12場，是三洋投中最多，拿下5勝3敗，防禦率5.68，近兩場關鍵戰也都在牛棚待命，布雷克表示：「昨天猛威爾表現很好，沒有機會登板，今天泰迪也繳出好投，拿下兩場重要的勝利」。