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女棒聯賽／第一屆聯賽台南開打！ 接棒未來連勝搶頭彩
第一屆女子棒球聯賽今天(24日)在台南盛樂地球場開打，其中接棒未來一日兩勝最亮眼，向日葵勝場也開張，Anytime Fitness則在尋求開胡。
由台灣女子棒球運動推廣協會(TWBAA)主辦的「HOYA！好野 台灣女子棒球聯賽」今天正式點燃戰火，第一週三支球隊率先亮相，首場向日葵對上Anytime Fitness之戰勢均力敵，向日葵1局下雖利用林婉蘋安打先馳得點，不過Anytime Fitness在3局上利用應廣怡、黃子嘉帶有打點的安打攻下3分，向日葵下半局同樣拿到3分，Anytime Fitness在4局上再下一城，雙方戰成4比4平手。
關鍵4局下，Anytime Fitness投手連續出現3次保送，給了向日葵可乘之機，加上暴投、失誤，向日葵單局用2安打就換回5分，Anytime Fitness在5局上雖追回2分，不過仍以6比9落敗。
Anytime Fitness接著對上接棒未來則呈現一面倒戰況，接棒未來開局包括蔡明岑、曾琪、曾怡嘉、陳曉梅、鍾逸潔都敲出安打，搭配2次保送、3次失誤，一口氣攻下8分大局奠定勝基，加上蔡明岑先發3局、陳曉梅後援1局登板都無失分，接棒未來4局打完以18比0輕鬆勝出。
接棒未來接著對戰向日葵同樣一開始就開花，包含陳曉梅中外野三分砲在內猛敲9安打，鯨吞9分大局，而三任投手曾怡嘉2局、曾琪1局、陳曉梅1局都力保不失分，同樣4局打完以16比0提前分出勝負。
10/24第一週賽果如下：
(一) Anytime Fitness 6：9向日葵
(二)接棒未來18：0 Anytime Fitness
(三)向日葵0：16接棒未來
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