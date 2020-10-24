中職／不再是代總教練 林岳平即刻真除

統一獅隊逆勢取得下半季冠軍，林岳平即刻起的身分不再是「代總教練」，領隊蘇泰安賽後宣布，林岳平即刻真除。

林岳平執掌兵符第一年，獅隊季前戰力不被看好，上半季也淪為B段班，但下半季逆勢崛起，在今天擊敗中信兄弟隊後，繼2013年後再收下季冠軍，將與兄弟爭冠。

林岳平賽後與蘇泰安擁抱，兩人說了什麼？蘇泰安笑說：「跟他說我愛你。」拿下下半季冠軍後，林岳平的頭銜是否可以不再是「代」總教練？蘇泰安向媒體請求先給他兩分鐘，隨後回頭向媒體宣佈，「正式真除，即刻生效。」

蘇泰安表示，「感謝大餅這段時間帶領球隊，從不被看好到一路拿到季冠軍，很感謝他，感謝教練團和球員不放棄的拚勁。」

他說球隊這一路走來真的很辛苦，「雖然不被看好，但我們都沒有放棄，加上大餅和教練團的用心，二軍的陳連宏和高建三教練，也是在基本功上協助選手扎實訓練，從二軍上來的球員都可以銜接得上。」

今年獅隊在洋將缺一人的情況下頂住戰績，蘇泰安也檢討找洋將缺失，「上半季找比較年輕的、剛結婚，本來是計畫帶老婆、小孩來，但因為疫情沒辦法，比較辛苦，洋將想要回去一趟再過來也比較難，但下半季有把問題克服，布雷克、猛威爾和泰迪三位即戰力，幫助我們一起打下好成績。」