中職／「糕餅連線」攜手奪冠 高志綱有話對林岳平說

統一獅隊今天在台南主場以3：2擊敗中信兄弟隊，奪得下半季冠軍，總教練林岳平與首席教練高志綱的搭檔，跟球員時期同樣默契十足，高志綱也期待與林岳平一起往「更重要的目標」邁進。

「高」志綱與「大餅」林岳平的「糕餅連線」在今年以教練身分重現，也順利拿下季冠軍，高志綱賽後受訪時也談到對林岳平的看法，「他一直很努力維持球隊的運作，很想要球隊一步步往前走，今天有個好結果，但我們還有更重要的目標」。

高志綱也感謝球員不斷的在球場上打拚，才在下半季拚出佳績，他說：「季初我們沒有準備的很好，但大家很努力，想要進入比賽的感覺，拿出好的表現給球迷看，過程中或許有表現不好，但也有令人驚喜、感動的成果」。

高志綱也感謝球迷的支持，尤其是最後這幾場關鍵戰的應援，「上半季步伐比較慢一點，下半季有往上爬的感覺，感謝球迷們一直支持我們，無論是客場外野的球迷，或是今天進場的球迷們」。