中職／林岳平「代總教練」率隊奪冠 史上第5人

中華職棒今年4隊總教練都換人，唯一還是「代總教練」的統一獅隊林岳平，在下半季領軍突圍，拿到隊史第14個季冠軍，他也成為聯盟史上第5位獲得半季冠軍的代理總教練。

林岳平賽後說，這段期間很煎熬，「去年秋訓，球團給我這個任務，是很大挑戰，內心告訴我，獅隊造就我，需要我的時候，必須跳出來幫忙」。

一路走來，「餅總」背後有很多人支持，包括球團董事長、領隊、教練和球員，他說：「謝謝他們相信我在場上的使用方式，球員也能有效發揮教練團的期待，很高興。」

林岳平告訴大家，下半季奪冠不是結束，「只是起手式，我們還要在之後對戰中信兄弟隊的比賽，奪回總冠軍」。

本季總教練大搬風，資格最老、總冠軍最多的洪一中，跳槽到富邦悍將隊，被球團寄予厚望，希望他能帶領悍將隊搶到隊史首冠，但最後未能如願，而帶領樂天桃猿隊出征的曾豪駒，也沒能搶進季後賽。

中信兄弟隊由丘昌榮生任教頭，上半季已經率隊奪得半季冠軍，下半季也拚到最後一刻，才和季冠軍說再見，年度排名則拿到第1。

林岳平目前身分還是「代總教練」，拿到執教後的第1個半季冠軍，以代理總教練身分奪半季冠軍的前4人為森下正夫（1992年兄弟象隊）、山根俊英（1993年兄弟象隊）、中島輝士（2012年統一獅隊）及 陳連宏（2013年統一獅隊）。