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中職／林安可雙冠入袋 打擊獎獅隊最風光
隨著賽季最後一戰落幕，中職今年賽季個人獎項得主出爐，打者項目差點由統一獅隊「通包」，菜鳥林安可拿下全壘打、打點王，陳傑憲在打擊率、安打雙榜排第一，唯一例外是樂天桃猿隊陳晨威以盜壘王突圍。
投打「二刀流」的林安可今年投球暫關機，專注打擊敲出佳績，在新人球季轟出32發全壘打，打破王柏融在2016年締造的新人最多轟紀錄，
打點王形成獅隊內戰，但隨著今天7局下蘇智傑被代打換下，林安可確定以99分打點拿下打點王，包辦雙冠，蘇智傑以1分打點之差飲恨。
陳傑憲的安打王、打擊王地位在球季尾聲被林立、王威晨追上，但昨天在對富邦悍將隊的關鍵戰演出單場3安，拉開差距，今天雖然4打數無安打，仍以174支安打、3成60打擊率，擊敗林立的3成58打擊率、王威晨170支安打。
盜壘王則是早早底定，陳晨威42次盜壘成功領跑全聯盟，第二名的李宗賢僅26次，陳晨威也以22歲又303天的年紀改寫最年輕單季40盜的聯盟紀錄。
中職上一次由單一球隊包辦打擊、安打、打點、全壘打王獎項是在2017年，當時Lamigo桃猿隊的王柏融一人包辦四獎。
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