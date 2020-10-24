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中職／德保拉保住三冠王 陳韻文搶到救援王
中信兄弟隊洋投德保拉，今晚雖在6局下被連敲安打失分，但仍保住年度防禦率王寶座，且包辦勝投、三振兩項大獎，成為中職史上第4位（第5次）投手三冠王、兄弟隊史第一人。
德保拉今天賽前防禦率為3.21，領先富邦悍將隊洋投索沙的3.38，16勝及186次奪三振也居排頭。
此戰德保拉雖掉兩分責失，但投了6局，防禦率降至3.20，依然穩住排頭，另投出6次三振，奪三振數達192次，就算勝投沒進帳，16勝仍是年度第一。
中信鯨隊投手宋肇基在2002年拿到三冠王，是中職第一人，2006年由誠泰COBRAS隊林恩宇接棒，富邦悍將隊羅力則在2015、17年兩度帶回三冠王。
防禦率王之爭，也在今晚賽後落幕，獅隊陳韻文在9局上、球隊3：2領先戰況登板，拿到本季第23次救援成功，和中信兄弟隊李振昌相同，但因防禦率較低，搶到救援王。
中繼王賽前已確定，由中信兄弟隊吳俊偉拿到，成績為24次中繼成功。
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