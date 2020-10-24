快訊

原因不明！水公司東港營運所主任突倒路旁 送醫不治

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊相隔7年稱霸半季 將與兄弟爭冠

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
中華職棒統一獅贏得下半球季冠軍，拋下橘色彩帶。 記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅贏得下半球季冠軍，拋下橘色彩帶。 記者劉學聖／攝影

中信兄弟與統一獅隊今天決戰台南球場，獅隊不輸即可取得下半季冠軍，兄弟贏球則可包辦上、下半季王座，兩隊在保留比賽「換投」出擊，泰迪「中繼」5.2局失1分（無責失），獅隊在六局連四棒敲出安打送回2分，終場以3：2擊敗兄弟，繼2013年下半季後再稱霸半季，入手隊史第14座季冠軍。

此戰為編號193場的保留比賽，兩隊當時打到三局上、一出局，處於1：1平手，兄弟靠張志豪陽春砲先馳得點，獅隊由蘇智傑的陽春砲追平，張志豪因日前揮棒時拉傷斜腹肌掛傷，今天未能繼續回到場上，完成未完的戰役，但他的生涯第150轟也正式生效，成為史上第8人。

兩隊原本先發投手為黃恩賜與潘威倫，今日一戰決定誰將站上下半季之巔，也從土投對決改劇本為洋投對決，兄弟由三冠王德保拉出戰，獅隊則由未嘗敗績的泰迪接手。

中華職棒統一獅陳鏞基的安打打破僵局成為勝利打點，賽後也獲選單場MVP。 記者劉學聖／台南傳真
中華職棒統一獅陳鏞基的安打打破僵局成為勝利打點，賽後也獲選單場MVP。 記者劉學聖／台南傳真

德保拉前三局未被敲出安打，卻在第六局出現大亂流，讓吳桀睿、唐肇廷、陳鏞基、陳重廷連四棒敲出安打，送回2分，獅隊取得3：1領先。

泰迪第八局遭遇最大危機，無人出局，接連讓許基宏敲安、保送周思齊，詹子賢的安打帶有1分打點，江坤宇執行短打，泰迪選擇傳三壘抓下出局數，再連飆2K化解危機。

泰迪投5.2局無責失分，本季的9場先發拿下6勝0敗；獅隊終結者陳韻文九局登板，把關1分領先，成功收下第23次救援成功，逼平兄弟李振昌，靠防禦率較低優勢帶走救援王。

獅隊取得下半季冠軍，進軍總冠軍賽，將與兄弟交手，也確定樂天桃猿隊無緣靠兄弟包辦上、下半季冠軍挺進季後賽，猿隊的四連霸夢碎，兄弟將爭取2010年後首冠，獅隊前一冠則為2013年。

張志豪 德保拉

延伸閱讀

中職／林智勝腳踝韌帶斷裂需動刀 本季確定報銷

中職／潘威倫補賽不續投 生涯2000局投球將達標

中職／張志豪在二軍休養 但生涯150轟今晚出爐

中職／戰況詭譎 兄弟、悍將、獅隊頂上相爭

相關新聞

中職／獅隊相隔7年稱霸半季 將與兄弟爭冠

中信兄弟與統一獅隊今天決戰台南球場，獅隊不輸即可取得下半季冠軍，兄弟贏球則可包辦上、下半季王座，兩隊在保留比賽「換投」出...

中職／德保拉保住三冠王 陳韻文搶到救援王

中信兄弟隊洋投德保拉，今晚雖在6局下被連敲安打失分，但仍保住年度防禦率王寶座，且包辦勝投、三振兩項大獎，成為中職史上第4...

中職／林安可雙冠入袋 打擊獎獅隊最風光

隨著賽季最後一戰落幕，中職今年賽季個人獎項得主出爐，打者項目差點由統一獅隊「通包」，菜鳥林安可拿下全壘打、打點王，陳傑憲...

中職／曾經不好不會永遠不好 餅總盼用季冠軍激勵球員

統一獅隊連兩場進行超高張力賽事，昨天擊敗富邦悍將隊，確保至少有季後賽可打，今天與中信兄弟隊一戰，還要爭取長達7年沒拿過的...

中職／兄弟總冠軍賽3洋投底定 就是一軍這三人

不論今天與統一獅隊一戰結果，中信兄弟隊手握總冠軍賽門票，3洋投也底定，就是目前在一軍的羅傑斯、德保拉和米蘭達，雷艾斯因傷...

中職／林智勝腳踝韌帶斷裂需動刀 本季確定報銷

中信兄弟隊今天在例行賽最終戰遭遇統一獅隊，爭奪下半季冠軍，今天球團先公布一項壞消息，林智勝先前跑壘扭傷腳踝，確認傷勢嚴重...

中職／林岳平「代總教練」率隊奪冠 史上第5人

中華職棒今年4隊總教練都換人，唯一還是「代總教練」的統一獅隊林岳平，在下半季領軍突圍，拿到隊史第14個季冠軍，他也成為聯...

中職／兄弟拚包辦季冠軍 丘昌榮盼選手靠心智及抗壓性

中職中信兄弟今天若打敗統一獅，就能包辦上、下半季冠軍，以逸待勞等總冠軍賽且保送1勝。教頭丘昌榮表示，今年得到很多歷練和經...

中職／雙洋投壓陣封王戰 德保拉先發對決泰迪

中信兄弟與統一獅隊今天決戰台南球場，贏球的一方就是下半季冠軍，這場保留比賽，兩隊都將「換投」，兄弟由投手三冠王德保拉出戰...

中職／「糕餅連線」攜手奪冠 高志綱有話對林岳平說

統一獅隊今天在台南主場以3：2擊敗中信兄弟隊，奪得下半季冠軍，總教練林岳平與首席教練高志綱的搭檔，跟球員時期同樣默契十足...

LLB挑戰者盃棒球賽熱身賽在台中！身障兒打棒球好快樂

台灣幼兒棒球聯盟協會等團體為幫助身障的孩子走出戶外、迎向陽光，第三屆「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」熱身賽今天在台中...

中職／例行賽最終戰 統一獅紀念已故工作人員

中華職棒例行賽今天來到最後一場，雖然是統一獅與中信兄弟的下半季冠軍爭奪戰，不過賽前帶有一點感傷，獅隊為日前因車禍身亡的工...

熱門新聞

中職／24日洋投二擇一先發 餅總：要在主場拋橘色彩帶

中職／下半季無緣封王 洪總：明年再加油

NBA／找NBA訓練師報到 林書豪爆近3個月首度真正打對抗

NBA／歐尼爾諷哈沃德 不該像明星般大肆慶祝

中職／獅隊猛威爾9局完封勝 悍將隊遭淘汰

現場重現／史上拚最後一戰爭冠 台南放火燒本壘最經典

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。