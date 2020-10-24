中職／獅隊相隔7年稱霸半季 將與兄弟爭冠

中信兄弟與統一獅隊今天決戰台南球場，獅隊不輸即可取得下半季冠軍，兄弟贏球則可包辦上、下半季王座，兩隊在保留比賽「換投」出擊，泰迪「中繼」5.2局失1分（無責失），獅隊在六局連四棒敲出安打送回2分，終場以3：2擊敗兄弟，繼2013年下半季後再稱霸半季，入手隊史第14座季冠軍。

此戰為編號193場的保留比賽，兩隊當時打到三局上、一出局，處於1：1平手，兄弟靠張志豪陽春砲先馳得點，獅隊由蘇智傑的陽春砲追平，張志豪因日前揮棒時拉傷斜腹肌掛傷，今天未能繼續回到場上，完成未完的戰役，但他的生涯第150轟也正式生效，成為史上第8人。

兩隊原本先發投手為黃恩賜與潘威倫，今日一戰決定誰將站上下半季之巔，也從土投對決改劇本為洋投對決，兄弟由三冠王德保拉出戰，獅隊則由未嘗敗績的泰迪接手。

中華職棒統一獅陳鏞基的安打打破僵局成為勝利打點，賽後也獲選單場MVP。 記者劉學聖／台南傳真

德保拉前三局未被敲出安打，卻在第六局出現大亂流，讓吳桀睿、唐肇廷、陳鏞基、陳重廷連四棒敲出安打，送回2分，獅隊取得3：1領先。

泰迪第八局遭遇最大危機，無人出局，接連讓許基宏敲安、保送周思齊，詹子賢的安打帶有1分打點，江坤宇執行短打，泰迪選擇傳三壘抓下出局數，再連飆2K化解危機。

泰迪投5.2局無責失分，本季的9場先發拿下6勝0敗；獅隊終結者陳韻文九局登板，把關1分領先，成功收下第23次救援成功，逼平兄弟李振昌，靠防禦率較低優勢帶走救援王。

獅隊取得下半季冠軍，進軍總冠軍賽，將與兄弟交手，也確定樂天桃猿隊無緣靠兄弟包辦上、下半季冠軍挺進季後賽，猿隊的四連霸夢碎，兄弟將爭取2010年後首冠，獅隊前一冠則為2013年。