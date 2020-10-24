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LLB挑戰者盃棒球賽熱身賽在台中！身障兒打棒球好快樂
台灣幼兒棒球聯盟協會等團體為幫助身障的孩子走出戶外、迎向陽光，第三屆「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」熱身賽今天在台中登場。台灣幼兒棒球聯盟協會理事長謝長亨說，感謝社會各界協助熱愛棒球的罕見疾病、腦性麻痺等身障孩子也能享受打球的樂趣。未來希望每年常態舉行，除提供身障者家庭走到戶外的機會，也藉此培養孩子團隊合作、面對挑戰要堅持下去的精神。
謝長亨指出，今天的台中熱身賽是鼓勵今年剛成立的「台中勇敢小超人」隊，藉由比賽讓更多台中在地的身心障礙小朋友也能夠陸續加入開心打球，參與的小戰將們肢體受限，有幸好有貼心的 BUDDY 協助，盡全力完成打擊和享受在推車裡跑完壘包的感受，臉上露出笑容。
參加活動的中市府運動局長李昱叡說，罕見疾病孩子的特殊需求多在室內，很少有機會走出戶外，希望這次活動只是開始，未來市府希望與聯盟合作，讓更多孩子能從小接觸棒球。
謝長亨說，能夠參與正常化的體育運動項目，對這些身心障礙兒童及家庭來說經常是遙不可及的夢想，台灣幼兒棒球聯盟協會為推廣 「LLB世界少棒聯盟」的公益精神，讓更多身障兒童有機會參與棒球活動，發起「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」，活動的另一個特色就是有 BUDDY（協助者/貼身摯友）的協助。
謝長亨指出，今年邁入第三屆挑戰者盃，感謝義務教練與裁判及各社福單位，協助罕見疾病、腦性麻痺等特殊的身障孩子，共同組成「罕見小勇士」、「腦麻小巨人」、「腦麻小水手」、「大同愛奇幻」及「高雄希望小太陽」等5支身障孩童棒球隊，年齡層介於4到18歲。加上今年新成立台中「勇敢小超人」以及「新竹小光芒」，共7支完整隊伍，希望藉此將LLB身障兒童棒球的精神逐步延伸到全台每一個角落。
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