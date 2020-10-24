中職／例行賽最終戰 統一獅紀念已故工作人員

中華職棒例行賽今天來到最後一場，雖然是統一獅與中信兄弟的下半季冠軍爭奪戰，不過賽前帶有一點感傷，獅隊為日前因車禍身亡的工作人員游慧雯剪輯影片，並致贈球衣給家屬。

「小黑」游慧雯從學生時代就到獅隊擔任棒球營隊工讀生，並長期協助球隊商品販售，是一個充滿活潑熱情的女孩，為獅隊工作7年。游慧雯今年8月騎乘重機環島，從花蓮返回台南途中，在台東路段因雨不慎發生車禍身亡，這個惡耗讓許多認識她的夥伴、選手等人都感到十分傷痛。

獅隊為日前因車禍身亡的工作人員游慧雯剪輯影片，並致贈球衣給家屬。 截圖自影片

獅隊今天在主場台南棒球場進行本季最後一場例行賽，賽前特別剪輯回顧影片，透過影片讓游慧雯的親人更了解，她在球隊無論擔任營隊工讀生、商品工作夥伴，都是很盡心盡力的典範。

統一獅總經理蘇泰安特別致贈象徵永遠夥伴的一號球衣給游慧雯的家人，也由獅隊全體教練、選手簽名感謝游慧雯，由父親游進發代表接受，並擔任賽事開球嘉賓，開球捕手安排游慧雯最崇拜的偶像教練高志綱。