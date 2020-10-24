聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟拚包辦季冠軍 丘昌榮盼選手靠心智及抗壓性
中職中信兄弟今天若打敗統一獅，就能包辦上、下半季冠軍，以逸待勞等總冠軍賽且保送1勝。教頭丘昌榮表示，今年得到很多歷練和經驗，希望選手接下來用頭腦和抗壓性奪下唯一目標。
兄弟目前已經確定進總冠軍賽，不過若今天也奪下半季冠軍，獅隊就要先和樂天桃猿打5戰3勝的季後挑戰賽。如此一來，兄弟在總冠軍賽保送1勝，現在兄弟主力選手張志豪受傷，多一點時間對兄弟比較有利。
因此丘昌榮表示，「即使沒有傷兵問題，我們也要全力搶勝。」今天由德保拉率先開始投球，不過米蘭達也會在後面準備，另一名受傷的洋投雷艾斯則是沒有到球場，總冠軍賽3名洋投基本上就是羅傑斯、德保拉、米蘭達。
丘昌榮第一年執掌兵符就帶出好成績，打到例行賽最後一場，他回顧，上半季剛開始戰績不是很好，後來選手、教練團都很努力、不放棄，拿到季冠軍後，下半季一開始又打得掙扎。對於一整年的感想，丘昌榮說：「容我真正拿到再來分享，不管怎麼樣我們最後一定要拿到總冠軍，最終只有一個目標。」
雖然唯一目標是總冠軍，不過丘昌榮指出，自己比較看重過程，球季中間有遇過很多狀況，「這些都是未來我在執教時很好的歷練和經驗，還有很多地方沒有做好，需要時間成長。」
丘昌榮在今天賽前也鼓勵選手，能走到今天大家絕對都已經非常努力，「但成功的人通常不是只有努力，還要靠頭腦、心智、抗壓性，你是去享受、掌握比賽，還是去擔心、負面能量去面對比賽。」
丘昌榮指出，接下來每一場比賽都要靠著心智和抗壓力去面對，沒有一場像例行賽可以調整，「每一場都會有很關鍵的PLAY出現，有做好的一方就能贏下比賽，接下來對我們是很大的考驗。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言