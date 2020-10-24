中職／兄弟拚包辦季冠軍 丘昌榮盼選手靠心智及抗壓性

中職中信兄弟今天若打敗統一獅，就能包辦上、下半季冠軍，以逸待勞等總冠軍賽且保送1勝。教頭丘昌榮表示，今年得到很多歷練和經驗，希望選手接下來用頭腦和抗壓性奪下唯一目標。

兄弟目前已經確定進總冠軍賽，不過若今天也奪下半季冠軍，獅隊就要先和樂天桃猿打5戰3勝的季後挑戰賽。如此一來，兄弟在總冠軍賽保送1勝，現在兄弟主力選手張志豪受傷，多一點時間對兄弟比較有利。

因此丘昌榮表示，「即使沒有傷兵問題，我們也要全力搶勝。」今天由德保拉率先開始投球，不過米蘭達也會在後面準備，另一名受傷的洋投雷艾斯則是沒有到球場，總冠軍賽3名洋投基本上就是羅傑斯、德保拉、米蘭達。

丘昌榮第一年執掌兵符就帶出好成績，打到例行賽最後一場，他回顧，上半季剛開始戰績不是很好，後來選手、教練團都很努力、不放棄，拿到季冠軍後，下半季一開始又打得掙扎。對於一整年的感想，丘昌榮說：「容我真正拿到再來分享，不管怎麼樣我們最後一定要拿到總冠軍，最終只有一個目標。」

雖然唯一目標是總冠軍，不過丘昌榮指出，自己比較看重過程，球季中間有遇過很多狀況，「這些都是未來我在執教時很好的歷練和經驗，還有很多地方沒有做好，需要時間成長。」

丘昌榮在今天賽前也鼓勵選手，能走到今天大家絕對都已經非常努力，「但成功的人通常不是只有努力，還要靠頭腦、心智、抗壓性，你是去享受、掌握比賽，還是去擔心、負面能量去面對比賽。」

丘昌榮指出，接下來每一場比賽都要靠著心智和抗壓力去面對，沒有一場像例行賽可以調整，「每一場都會有很關鍵的PLAY出現，有做好的一方就能贏下比賽，接下來對我們是很大的考驗。」