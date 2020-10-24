中職／兄弟總冠軍賽3洋投底定 就是一軍這三人

不論今天與統一獅隊一戰結果，中信兄弟隊手握總冠軍賽門票，3洋投也底定，就是目前在一軍的羅傑斯、德保拉和米蘭達，雷艾斯因傷勢疑慮被割捨。

兄弟今年洋投陣容超強大，德保拉現為投手三冠王，米蘭達也擁10勝，羅傑斯7月歸隊後投出身價，就連最後找來的雷艾斯都在第二場出賽就留下完封勝，但9月29日遭獅隊2局打爆後，手肘出現傷情，10月8日對樂天桃猿隊一戰也只投2.1局。

兄弟總教練丘昌榮表示，總冠軍賽的3名洋投大致底定，「就是目前在一軍的三位洋投。」雷艾斯因傷勢疑慮，目前兄弟無意更動洋投陣容。

雷艾斯在二軍持續調整、準備，原本兄弟有意若今天一戰已無關戰局，可能升上雷艾斯，負責今天一戰先發，也是總冠軍賽前的最後檢驗機會，但此役攸關下半季冠軍，兄弟也推出陣中最穩的德保拉，力拚包辦上、下半季冠軍。