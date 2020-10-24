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中職／曾經不好不會永遠不好 餅總盼用季冠軍激勵球員

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
走過榮光也摔落谷底，獅隊從逆境拚到這裡，教頭林岳平希望球員從中獲得鼓勵。 聯合報系資料照
走過榮光也摔落谷底，獅隊從逆境拚到這裡，教頭林岳平希望球員從中獲得鼓勵。 聯合報系資料照

統一獅隊連兩場進行超高張力賽事，昨天擊敗富邦悍將隊，確保至少有季後賽可打，今天與中信兄弟隊一戰，還要爭取長達7年沒拿過的季冠軍，代總教練林岳平昨天忍住情緒，期待今天再收下一場重大勝利，到時能不能忍住淚水，「餅總」沒把握，「也許感覺來了有可能」，獅隊逆境拚到這裡，林岳平希望球員從中獲得鼓勵，「我們曾經不好，但不代表會永遠不好。」

獅隊昨天挺過沒有退路的一戰，以2：0擊敗富邦悍將隊，收下關鍵勝利，連悍將隊總教練洪一中賽後也向林岳平豎起大拇指。林岳平對此表示，「比賽就是競爭，總有一方贏、一方輸，君子之爭結束後有個回禮。」

球員好奇昨天賽後「餅總」有沒有掉淚，林岳平堅稱沒有，但不諱言昨天一戰太重要，「贏了，感覺最少、最少幫球隊留下一條路，球季沒有在昨天就結束。」他強調今天還有更重要的一戰，「整理之後，今天要再加油。」

獅隊季前戰力不被看好，現在有機會爭奪下半季冠軍，林岳平指出，球隊近年在人員整合上有落差，去年受到傷兵影響嚴重，球隊找不出隊形，「今年的缺損是先發投手比較不穩定，整體是野手優於投手，但是投手也沒有傷到讓我們沒有人可以用。」

獅隊可以逆勢打出爭冠競爭力，林岳平認為對球員是很大的鼓舞，「我們曾經不好，但不代表我們會永遠不好，我們的人都一樣，可以打出來，是大家一起展現出來的。」

對教練團也同樣是強心針，林岳平說：「看看我們教練團，都不到40歲，我們都是同期選手曾經幫球隊打出戰績，現在我們退下來了，一起幫球隊整理出球隊未來的爭冠機會。」

林岳平 富邦悍將 統一獅

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