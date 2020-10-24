中職／兄弟或獅隊稱霸 都將改寫半季最低勝率奪冠紀錄

中信兄弟、統一獅隊今晚在台南棒球場進行補賽，獅隊只要不輸就能奪得下半季冠軍，兄弟必須贏球才可稱霸，但不論是哪一隊登基，都將創下半季最低勝率奪冠紀錄。

中職史上半季奪冠最低勝率紀錄，原為興農牛隊在2005年下半季締造，當時戰績25勝21敗4和，勝率只有0.543。

半季奪冠勝率次低紀錄在2014年下半季出現，中信兄弟隊以31勝26敗3和封王，勝率為0.544。

今晚賽前，獅隊戰績31勝27敗1和、勝率0.534，兄弟戰績30勝27敗2和、勝率0.526，獅隊領先0.5場勝差。

若獅隊贏球封王，勝率只有0.542，和局奪冠的勝率則是0.534，如果兄弟獲勝稱霸，勝率則是0.534，不論最終戰果如何，今年下半季冠軍隊勝率都會改寫最低紀錄。