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中職／兄弟或獅隊稱霸 都將改寫半季最低勝率奪冠紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
不論是獅隊或兄弟登基，都將創下半季最低勝率奪冠紀錄。 季相儒
不論是獅隊或兄弟登基，都將創下半季最低勝率奪冠紀錄。 季相儒

中信兄弟統一獅隊今晚在台南棒球場進行補賽，獅隊只要不輸就能奪得下半季冠軍，兄弟必須贏球才可稱霸，但不論是哪一隊登基，都將創下半季最低勝率奪冠紀錄。

中職史上半季奪冠最低勝率紀錄，原為興農牛隊在2005年下半季締造，當時戰績25勝21敗4和，勝率只有0.543。

半季奪冠勝率次低紀錄在2014年下半季出現，中信兄弟隊以31勝26敗3和封王，勝率為0.544。

今晚賽前，獅隊戰績31勝27敗1和、勝率0.534，兄弟戰績30勝27敗2和、勝率0.526，獅隊領先0.5場勝差。

若獅隊贏球封王，勝率只有0.542，和局奪冠的勝率則是0.534，如果兄弟獲勝稱霸，勝率則是0.534，不論最終戰果如何，今年下半季冠軍隊勝率都會改寫最低紀錄。

中信兄弟 統一獅 中職

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