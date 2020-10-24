中職／雙洋投壓陣封王戰 德保拉先發對決泰迪

中信兄弟與統一獅隊今天決戰台南球場，贏球的一方就是下半季冠軍，這場保留比賽，兩隊都將「換投」，兄弟由投手三冠王德保拉出戰，米蘭達待命，獅隊則由泰迪打頭陣，布雷克也待命上場。

獅隊挺過昨天沒有退路的一戰，以2：0擊敗富邦悍將隊，今天與兄弟要進行例行賽最終戰，將決定哪一方是下半季冠軍，若獅隊贏球，將直接與兄弟進行總冠軍賽，兄弟贏球，則獅隊需要先與樂天桃猿隊進行5戰3勝制的季後挑戰賽。

此戰為編號193場的保留比賽，原本先發投手為黃恩賜與潘威倫，將從土投對決改劇本為洋投對決。

兄弟總教練丘昌榮表示，此戰由德保拉先發、全力求勝，米蘭達也會準備；獅隊則由泰迪先登板，布雷克待命，總教練林岳平解釋，是因泰迪前役後援展現出壓制力。

兩隊都要全力搶下這一勝，林岳平表示，昨天拚贏後，今天要更積極，「這是一個很難得的機會，大家也知道我們很久沒有半季冠軍了，只有這麼一次機會，希望可以把握住、一次就成功。」

兄弟也期望包辦上、下半季冠軍，在總冠軍賽「保底」一勝，同時也為陣中傷兵爭取更多復元時間，丘總表示，確實有考慮到若有季後挑戰賽，傷兵有更多時間可以復元、健康歸隊，「但就算沒有傷兵問題，也是會每一場都全力求勝。」