中職／林智勝腳踝韌帶斷裂需動刀 本季確定報銷

中信兄弟隊今天在例行賽最終戰遭遇統一獅隊，爭奪下半季冠軍，今天球團先公布一項壞消息，林智勝先前跑壘扭傷腳踝，確認傷勢嚴重必須進行手術，復健時間約半年，領隊劉志威表示，評估他可在明年4月歸隊。

林智勝10月3日在第二打席敲出三壘方向滾地球，奮力衝向一壘，踩踏壘包時左腳踝「翻船」，林智勝隨即退場送醫檢查，檢查結果為左腳踝扭傷，當時預計要休息7到10天，先降下二軍養傷，但傷勢比當時預估還要嚴重。

劉志威表示，「智勝的腳踝傷勢經過陣子的打針和測試，腳的狀況比較不樂觀，他之前因為車禍，韌帶本來就有傷，這次傷勢比較嚴重，防護團隊和他討論的結果是必須要開刀。」

林智勝韌帶傷勢經診斷後，評估必須動刀重新接起韌帶，他的手術已在排程中，預計下周就會動刀，復健時間約半年，評估可在明年4月歸隊。

林智勝的傷情是否影響明年談薪，劉志威表示，「智勝是球隊重要的一員，現在就是協助他的恢復，希望他可以在最快時間恢復，約的問題是之後的事，每年也都會碰到談約，現在還有時間。」

另一名主砲張志豪拉傷側腹肌，治療也在持續中，是否趕得上總冠軍賽還是未知數，若球隊包辦上、下半季冠軍，兄弟將在總冠軍賽以逸待勞，等待樂天桃猿與統一獅隊先在季後挑戰賽廝殺，也有比較充裕的時間等待傷兵歸隊。