中職／潘威倫補賽不續投 生涯2000局投球將達標

和中信兄弟隊張志豪一樣，統一獅隊老將潘威倫今晚補賽無需再登板，便可達成生涯兩千局里程碑，成為中職史上第一位突破兩千局投球局數的紀錄保持人。

今晚補賽原定9月12日舉行，獅隊先發投手為潘威倫，投完2.1局、失1分；而在這場補賽未列入計算前，「嘟嘟」的投球局數已達1998.2局，早已遙遙領先眾家投手。

潘威倫的兩千局投球紀錄，短期內無人能突破，史上排第2的是前興農牛隊洋投勇壯1570局，現役投手最接近的是富邦悍將隊羅力1279局，現役本土投手則為樂天桃猿隊王溢正934.2局。

獅隊今晚補賽由洋投泰迪接替投球，潘威倫帳面成績是2.1局、被敲3安、失1分，投出三振、保送各1次，本季出賽18場、先發12場，戰績2勝6敗，生涯累積戰績145勝94敗。