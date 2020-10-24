中職／張志豪在二軍休養 但生涯150轟今晚出爐

中信兄弟、統一獅隊今晚在台南棒球場進行補賽，張志豪雖在二軍，但將達成個人生涯150轟里程碑，成為中職史上第8人。

今晚比賽原定9月12日進行，張志豪在1局上擊出陽春砲，但因比賽因雨保留到今天續戰，他的全壘打紀錄要到今天賽後才列入計算，剛好是生涯第150轟。

中職個人生涯累積全壘打，目前仍以張泰山的289轟最多，中信兄弟林智勝286轟、排第2，富邦悍將隊林益全擊出193轟、退役球星彭政閔192轟居第4。

樂天桃猿隊林泓育174轟、退役球星林仲秋162轟，分居第5、6位，之後是富邦悍將隊高國輝的151轟。

張志豪在今天之前，本季已累積26轟，追平去年創下的個人單季最多轟紀錄，今晚賽後除了將成為150轟俱樂部第8人，單季27轟也是個人生涯新高。

張志豪在10月14日對富邦悍將隊之戰3局上擊出左外野界外飛球，隨即因拉傷倒地、上擔架被抬出場，送醫檢查後確認是右側腹肌拉傷，隨即接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療。

張志豪16日被下放二軍休養，目前恢復狀況不錯，已經開始做輕量的重訓，表定今天開始打擊練習，總教練丘昌榮日前表示，「他能否在季後賽歸隊，取決於找回揮棒速度，現在還有些角度需要觀察」。