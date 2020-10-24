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中職／史上第9次 季冠軍決戰例行賽最終戰

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊完封富邦悍將奪勝，將與中信兄弟爭奪下半季冠軍，也是中職史上第9次打到最後一戰，才底定由哪隊稱霸半季。 記者季相儒／攝影
統一獅隊完封富邦悍將奪勝，將與中信兄弟爭奪下半季冠軍，也是中職史上第9次打到最後一戰，才底定由哪隊稱霸半季。 記者季相儒／攝影

富邦悍將隊昨晚以0：2輸球後，確定無緣下半季冠軍，現在機會與命運來到中信兄弟統一獅隊手中，兩隊將在例行賽最終戰決定誰是下半季冠軍，這也是中職史上第9次打到最後一戰，才底定由哪隊稱霸半季。

過去8次打到例行賽最終戰才誕生季冠軍，分別2004年下半季興農牛、2005年下半季興農牛、2007年下半季La New熊、2008年下半季La New熊、2009年上半季統一獅、2011年下半季Lamigo桃猿、2014年下半季中信兄弟、2017年下半季Lamigo桃猿，而2014和2017年的最終戰輸家都是獅隊。

2014年獅隊下半季戰績墊底，最終戰無關獅隊命運，但兄弟想取得下半季冠軍需要這一勝，最終也以3：0擊敗獅隊、登頂季冠軍。

2017年則是獅、猿相爭下半季冠軍，獅隊打到最終戰以7：9不敵猿隊，讓猿隊包辦上、下半季冠軍，獅隊必須去打季後挑戰賽。

中職又一次打到最終戰決定季冠軍，此戰為編號193場的保留比賽，當時打到三局上、一出局，兩隊原本先發投手為黃恩賜與潘威倫，預計都將「換投」，兄弟德保拉、米蘭達都休5天以上，獅隊布雷克、泰迪也是「滿血」狀態，劇本將從土投對決改成洋投對決。

統一獅 中職 中信兄弟

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