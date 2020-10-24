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中職／陳重廷突襲短打建功 頂替游擊壓力大到失眠

中央社 / 新北23日電
中華職棒統一獅隊陳重廷（圖）近幾場頂替不熟悉的游擊位置，頻頻發生失誤，他坦言壓力大到失眠，但選擇勇於面對不逃避。 中央社
中華職棒統一獅隊陳重廷（圖）近幾場頂替不熟悉的游擊位置，頻頻發生失誤，他坦言壓力大到失眠，但選擇勇於面對不逃避。 中央社

中華職棒統一獅隊陳重廷今天突襲短打，是最後擊敗富邦悍將的關鍵之一，他近幾場頂替不熟悉的游擊位置，頻頻發生失誤，他坦言壓力大到失眠，但選擇勇於面對不逃避。

前6局雙方以0比0僵持不下，不過7局上陳重廷突襲短打，造成悍將投手索沙傳球失誤，之後林祐樂、陳傑憲敲安打攻下2分，最後贏球，保住奪下半季冠軍的機會。

這次突襲短打是陳重廷自己的意思，他表示，「因為我自己守內野，知道（戰況）很緊繃，加上索沙的球沒這麼好打，既然打擊沒這麼有信心，不如來試試看做比較不一樣的事情，結果還不錯。」

由於獅隊主力游擊手林祖傑受傷，原本守二、三壘為主的陳重廷頂替游擊，不過最近幾場比賽都發生失誤，今天1局下第一個打者就失誤，6局下也發生傳球不及的游擊方向內野安打。

陳重廷坦言：「其實我真的壓力大到都失眠了，昨天牙齦還腫起來，但這不是藉口，守備方面要再更努力，畢竟每個位置不太一樣，又遇到高張力的比賽，沒那麼紮實自然就沒這麼穩定，明年春訓會把守備練好。」

陳重廷指出，學長們賽前有提醒他，不管比賽過程中發生好與壞的事情，都不要去想，「因為球賽一直持續在走，失誤就失誤了，直到教練把我換下來再檢討。」

陳重廷也說，自己知道這個時候不能去逃避，「就像教練跟我講要勇敢一點，總不能跟教練說因為我害怕、不舒服就不想下場，我知道準備沒這麼足夠，但還是要負責任，勇於承擔。」

前幾年陳重廷都是替補的角色，第一次面臨一連串高張力的比賽，也讓他吸取很多經驗，「有利於我往後的訓練，知道自己還需要什麼。」此外，陳重廷這幾場比賽都把專注度放在守備上面，「對打擊沒有太多要求，只要避免被三振就好。」

陳重廷 索沙

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