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中職／下半季無緣封王 洪總：明年再加油

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊總教練洪一中（右）。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練洪一中（右）。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今晚以0：2輸給統一獅隊，下半季拚出的封王機會宣告熄滅，成為今年第一支被淘汰出局的球隊，回顧執教第一年的成果，悍將隊新任總教練洪一中表示，明年要從上半季就全力應戰。

悍將隊先發投手索沙8局失2分，9局登板的賴鴻誠雖投出保送被換下，但接手的陳鴻文連抓3個出局數，合計9局僅失2分的成績，洪總說：「投手已經不錯了，1分都沒得，要贏球很難」。

悍將打線今晚敲出6支安打，李宗賢、高國輝各有2安，另有3次四死球，卻欠缺臨門一腳，留下了9個殘壘，洪總表示：「機會很多，但打不出來」。

悍將隊今晚若贏球就可奪得下半季冠軍，但輸球後，全年戰績墊底，確定無緣季後賽，主要差在上半季23勝37敗，落後太多。

洪總點出，上半季疲軟、下半季猛攻似乎是悍將隊的常態，「明年再加油，今年上半季打得不理想，這點要再加強，一開始就要把陣容弄好，不然後面會打得很辛苦」。

獅隊總教練「餅總」林岳平第一年執掌兵符，確定把球隊帶進季後賽，洪一中日前曾肯定餅總的帶兵模式，今天輸球後，也特意上前致意，洪總說：「大餅很棒啊，加油」。

洪一中 賴鴻誠 林岳平

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