中職／獅隊奪關鍵勝利 林岳平：盼在主場拋橘色彩帶

中職統一獅隊今天以2比0擊敗富邦悍將，確定有季後賽可打，不過獅隊教頭林岳平賽後表示，現在還沒有任何想法，因為明天回主場還有很重要的賽事，希望在主場拋下橘色彩帶。

獅隊今天靠著猛威爾完投完封勝，拿下關鍵的勝利。林岳平表示，上週就很明確告訴猛威爾，這場比賽要由他來主宰，「也很高興他幫我們守下這場重要的比賽。」談到陳傑憲敲出關鍵超前2分安打，林岳平則說：「確實是安打王、打擊王（陳傑憲）給我們球隊開啟攻勢，目前來看功力還在。」

如果獅隊明天擊敗兄弟，就能奪下半季冠軍，打進總冠軍賽，因此今天奪下關鍵勝利後，林岳平說：「目前還沒有想法，因為我們明天還有一場很重要的主場賽事，這場對我們也很重要，希望在主場拋下橘色彩帶，拿下半季冠軍。」

明天在台南棒球場是本季最後一場例行賽，不過是之前打到一半下雨保留的比賽，因此要從3局上開始打起。原本獅隊這場比賽的先發投手是潘威倫，不過林岳平說現在還不確定會由誰接替投球，「明天到場就會知道了。」

林岳平也指出，猛威爾今天已經一個人投完9局，相對地明天其他投手就是全員備戰，不過接替的投手會是泰迪或布雷克其中一個，到時候也必須換掉原本的潘威倫。