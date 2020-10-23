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中職／「有這種教練不挺很難」 陳傑憲不為個人獎避戰
統一獅隊今天以2：0擊敗富邦悍將隊，開路先鋒陳傑憲單場3安打，第七局的二壘打掃回獅隊全部分數，幫助獅隊挺過關鍵戰役，他的安打王、打擊王寶座也越坐越穩，陳傑憲提前宣告，明天不會為了個人獎項「避戰」，「不會為了個人獎項不下場，明天要和球隊一起迎接勝利的彩帶。」
獅隊今天與悍將前六局0：0緊咬，直到第七局陳重廷突襲短打，造成索沙傳球失誤，林祐樂再敲安打，推進一、二壘有人，陳傑憲在此時敲出二壘打，他的單場第3支安打，不僅鞏固打擊王、安打王寶座，也助球隊打下2：0領先。
陳傑憲說：「說真的，今天這場比賽告訴自己，這是一個團隊的比賽 ，該短打就短打、該作戰就作戰，不會因為個人成績影響球隊。」
他感謝教練團給他空間自由發揮，才有今天3安打的演出，「現在看起來安打王領先5支，有機會拿到，打擊王的部分，身體允許一定會下場，不會為了獎項不下場。」
陳傑憲說：「在這樣重要的比賽，教練團自己把壓力扛下來，告訴我們平常心面對，有這種教練，不幫他拚很難啦！」
索沙本季在新莊前13場先發拿下8勝0敗，第一敗就出現在悍將隊沒有退路的一戰，陳傑憲透露攻破索沙的秘訣，「對到他，如果太保守，讓他搶到好球數，就會很難打到他的球。」主動攻擊是唯一活路，「今天就是要更主動去攻擊，收到好的效果。」
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