中職／關鍵戰吞敗留遺憾 索沙預約明年再戰

洋投索沙8局失2分的好投，等不到隊友火力支援，最終以0：2敗給統一獅隊，今年球季富邦悍將隊確定無緣季後賽，索沙賽後也立下明年再拚台灣大賽的目標。

索沙今年球季以15勝5敗，防禦率3.38的成績作收，賽後談到明年球季的動向，索沙表示：「希望上半季能多拿幾場勝利，在台灣打球的期間，可以打進台灣大賽。」悍將球團證實，索沙簽下的是2年合約，代表明年確定仍有這名強投壓陣。

索沙在下半季繳出防禦率2.36，9勝2敗的成績單，是悍將隊維持爭冠競爭力的關鍵人物，今天對獅隊這場贏球拿下半季冠軍、輸球淘汰的比賽，也繳出8局被敲7安，失2分的成績，另有7次三振、1次保送。

戰局分水嶺在7局上，陳重廷突襲短打後，索沙傳一壘失誤，也導致後續被林祐樂安打、陳傑憲敲2分打點二壘打，索沙表示：「那個失誤導致對手上壘，後來失分，現在回顧，只希望能投得更好，取得出局數」。

陳傑憲今天對索沙4個打數敲出3支安打，7局的關鍵打席，索沙認為，跟運氣好不好無關，有時候就是會被敲出安打，而7局的關鍵時刻能夠突破，代表陳傑憲是個好打者。

悍將隊打線全場未給予分數支援，索沙表示：「大家都盡力了，結果不如預期，但棒球就是這樣，不一定會有理想的結果」。