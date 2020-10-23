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中職／24日洋投二擇一先發 餅總：要在主場拋橘色彩帶
統一獅隊頂住高壓，在洋投猛威爾9局完封，加上陳傑憲單場3安打、第七局敲出致勝二壘打，終場以2：0擊敗富邦悍將隊，明天將與中信兄弟隊爭下半季冠軍，代總教練林岳平知道還有一場重要的比賽要打，「希望明天在主場拋下橘色彩帶。」
陳傑憲第七局的安打，終於打破兩隊0：0僵局，林岳平說：「安打王、打擊王的功力還在，他的3支安打開啟球隊攻勢。」該局陳重廷「偷點」上壘亦是關鍵，林岳平透露那並非戰術，「是重廷自己想要積極上壘的想法。」
他也感謝洋投猛威爾在關鍵戰役繳出9局完封，「上禮拜就很明確告訴他，這場交給他，很高興他今天用完封，守下這場關鍵球賽。」
獅隊在戰力不如其他球隊的情況下，下半季戰績緊咬，今天以2：0擊敗悍將隊後，先一步將悍將隊從爭冠行列中淘汰，獅隊確保至少有季後挑戰賽可打，明天與兄弟一戰將決定誰是下半季霸主。
對於季後賽門票到手，林岳平還沒有太多想法，「目前還沒有想法，明天還有一場很重要的賽事，希望在主場拋下橘色彩帶，讓統一拿下下半季冠軍。」
此戰為打到3局的保留比賽，獅隊保有爭冠機會，也確定潘威倫不會續投，林岳平表示，「今天猛威爾一個人投完9局，剩下的投手明天都會全力以赴，明天就是布雷克和泰迪其中一人先發，必須換掉潘威倫。」
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