中職／24日洋投二擇一先發 餅總：要在主場拋橘色彩帶

統一獅隊頂住高壓，在洋投猛威爾9局完封，加上陳傑憲單場3安打、第七局敲出致勝二壘打，終場以2：0擊敗富邦悍將隊，明天將與中信兄弟隊爭下半季冠軍，代總教練林岳平知道還有一場重要的比賽要打，「希望明天在主場拋下橘色彩帶。」

陳傑憲第七局的安打，終於打破兩隊0：0僵局，林岳平說：「安打王、打擊王的功力還在，他的3支安打開啟球隊攻勢。」該局陳重廷「偷點」上壘亦是關鍵，林岳平透露那並非戰術，「是重廷自己想要積極上壘的想法。」

他也感謝洋投猛威爾在關鍵戰役繳出9局完封，「上禮拜就很明確告訴他，這場交給他，很高興他今天用完封，守下這場關鍵球賽。」

獅隊在戰力不如其他球隊的情況下，下半季戰績緊咬，今天以2：0擊敗悍將隊後，先一步將悍將隊從爭冠行列中淘汰，獅隊確保至少有季後挑戰賽可打，明天與兄弟一戰將決定誰是下半季霸主。

對於季後賽門票到手，林岳平還沒有太多想法，「目前還沒有想法，明天還有一場很重要的賽事，希望在主場拋下橘色彩帶，讓統一拿下下半季冠軍。」