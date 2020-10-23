中職／獅隊猛威爾9局完封勝 悍將隊遭淘汰

統一獅隊靠著猛威爾9局完封好投，加上陳傑憲一棒攻破索沙在新莊主場的不敗金身，以2：0擊敗富邦悍將隊，獅隊確定取得季後賽門票，悍將隊則在本季最後一戰變成第一支遭淘汰的球隊。

獅隊先發投手猛威爾一夫當關，完投9局僅被敲6安，無失分，拿下個人4連勝。

獅隊今天贏球後，明天將至台南球場與中信兄弟隊對決，獅隊贏球或和局就取得下半季冠軍，兄弟贏球則包辦上下半季冠軍，獅隊將與樂天桃猿隊舉行季後挑戰賽。

索沙雖然在前6局力保不失，不過7局上獅隊突破索沙防線，1出局後陳重廷突襲短打，索沙下丘守備傳一壘卻傳歪，接下來林靖凱敲飛球出局，不過林祐樂補上一壘打，形成一二壘有人，陳傑憲敲出右外野深遠二壘打，一棒敲下2分打點，取得2：0領先。

索沙今年在新莊主場的8連勝在今天中斷，先發8局被敲7安，另有7次三振、1次保送，失2分都非責失；悍將隊打線雖有攻勢，但欠缺臨門一腳機會。

獅隊今天先發打線有7人在今天賽前對戰索沙打擊率超過3成，其中陳傑憲打擊率高達3成91，林安可、蘇智傑、郭阜林超過4成，前兩人各敲出2轟。