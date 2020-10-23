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中職／網路金句鼓勵隊友 高國輝找方式釋放壓力
今晚對統一獅隊之戰，富邦悍將隊贏球就可奪得下半季冠軍，高國輝老實說：「要說沒壓力是騙人的，但還是要當例行賽的其中一場去打」。
高國輝雖然謙稱自己不擅於當「啦啦隊」，不過前一次對決獅隊時，他曾用網路上看到的佳句鼓勵隊友：「放棄跟堅持，筆畫只差一畫」。
「看到這句寫得不錯，就拿來分享。」高國輝說：「距離目標只剩最後一步了，後面比賽結果還不知道，但要先把眼前能掌握的先做好。」
賽季最後一戰就是關鍵戰，高國輝苦笑說：「可以不要每次都打到最後才有結果嗎？」前兩年悍將隊也有類似處境，2018年打到季後挑戰賽卻輸給統一獅隊、2019年則是到球季最後一周才依序丟掉下半季冠軍、季後賽資格。
這一場贏球奪冠、輸球淘汰，「要說沒壓力是騙人的。」高國輝說：「但還是要當例行賽的其中一場去打，要怎麼平常心去面對，這是選手要去學習的」。
在重要的比賽，與其去想自己要多做什麼，高國輝認為反而會給自己太大壓力，「球隊是靠著所有人一起努力，才堅持到現在，這點很不容易」。
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