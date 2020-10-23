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中職／悍將、獅隊季冠軍爭奪戰 賴副總統到場見證
中華職棒今晚上演富邦悍將與統一獅的季冠軍爭奪戰，悍將贏球就能拋下藍色彩帶，副總統賴清德到場見證，且沒有坐在貴賓席，而是跟觀眾一起在本壘後方的位置觀看球賽。
原本這場比賽是昨天要舉行，不過因雨延到今天，賴副總統昨天在臉書直呼「可惜」，他寫道，「實在很可惜，原本潤喉糖、加油外套都已經準備好了，準備要到新莊棒球場，觀看統一獅大戰富邦悍將，可惜球賽因雨延賽了。」
賴副總統表示，目前獅、兄弟、悍將，3隊都還有機會爭取下半季冠軍，希望能有好天氣，球賽順利開打，讓大家可以到球場為自己支持的球隊加油。之前賴副總統還在統一獅球團的臉書貼文下方留言，「今年要拚總冠軍，外野那群人，球場見。」
雖然延賽打亂計畫，賴副總統今天還是到場加油，而且不是坐在貴賓室，而是跟中職會長吳志揚、秘書長馮勝賢、富邦集團二董蔡明興、悍將領隊蔡承儒、副領隊陳昭如、獅隊領隊蘇泰安一起坐在本壘後方。賴副總統不但跟附近球迷揮手致意，還親自幫小球迷簽名。
賴副總統是十足的棒球迷，8月21日曾到電視台「客串」擔任球評，結果遇到12局跨日大戰，即使耗時5小時30分，仍一路待到最後，並說：「這是難得的精采比賽，也是我難得的經驗。」
千葉羅德隊投手陳偉殷14日重返日職登板時，賴副總統還親自拍攝影片為陳偉殷加油，寫道「在美國職棒征戰多年、擁有59勝戰績的台灣強力左投陳偉殷，睽違日職9年，再次登板先發。」
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