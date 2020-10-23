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中職／第120戰一翻兩瞪眼 林益全當老天給安排

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
打到球季第120戰要決定封王或淘汰，有12年資歷的林益全也是第一次體驗。 聯合報系資料照
打到球季第120戰要決定封王或淘汰，有12年資歷的林益全也是第一次體驗。 聯合報系資料照

打到球季第120戰要決定封王或淘汰，有12年資歷的林益全也是第一次體驗，「之前還會看到魔術數字M幾、Ｍ幾，今年什麼Ｍ都沒看到。」他表示，今年球季受到疫情影響，「就當作是老天爺想讓今年球賽更好看，也許是他安排的吧！」

富邦悍將隊仍在尋求富邦集團接手的首座季冠軍，今天與統一獅隊一戰一翻兩瞪眼，贏球就取得下半季冠軍，輸球就打包結束今年球季，考驗球員的抗壓指數。

悍將隊多次在有爭冠機會的情況下，最後關頭戰績狂瀉，最終讓出季冠軍，去年上、下半季都屈居第二，全年戰績第一卻落得沒有總冠軍賽可打，就是「軟手邦」的血淋淋教訓。

從2009年加入興農牛隊，歷經義大犀牛隊，再到富邦悍將隊，林益全在這支球隊的資歷已是全隊最深，那些關於「軟手邦」的坊間傳說，他看得很淡，「什麼是關鍵時刻？每個人定義都不同，大家每個打席上去，都是想要一起贏球，就像總教練講的，會輸球一定是細節沒做好，有時候可能第一局一個關鍵就沒了。」

林益全跨進中職後，等了8年才等到第一座總冠軍，現在又站在距離總冠軍賽門前就差一勝的位置，他說：「球團很用心，把球場、休息室都弄得這麼好，希望我們也可以成為像之前Lamigo那樣的球隊，每年都可以噴香檳。」

林益全 富邦悍將 統一獅

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