中職／悍將8投牛棚待命 陳品捷升一軍增野手戰力

富邦悍將隊在本季最後一戰做出球員調動，將江國豪下放二軍，拉上陳品捷，總教練洪一中表示，有些投手不會上場，就乾脆增添野手戰力。

悍將隊今晚贏球就可拿下下半季冠軍，關鍵戰役排出索沙先發，洪總昨日就透露，邦威、江國豪應該不會上場，今天將江國豪下放二軍，邦威則列在不上場登錄球員之中。

今天賽前可以看到，悍將隊二軍的陳品捷、申皓瑋、林威廷都加入一軍練習，洪總解釋，既然二軍已無賽事，不如將他們叫上一軍練習，也可觀察狀況，而賽前悍將隊也做出調度，將陳品捷升上一軍。

陳品捷今年在一軍出賽過21場，主要以外野手為主，不過打擊率僅1成79，陷入低潮，最近一次在一軍出賽已是5月31日。

富邦目前一軍投手群，扣掉今天先發索沙、不會上場的邦威，有8人可調度，其中先發投手羅力、陳仕朋是否會待命？洪總說：「都有可能」。

陣中有9人可以調度，其中前場先發投到左食指破皮的邦威、有骨刺的江國豪暫時不會出賽，而江國豪下二軍，先發主力羅力、陳仕朋都會在牛棚待命。