中職／習慣洪總模式 林哲瑄鼓勵隊友：有信心的站上場

富邦悍將隊本季最後一戰，在今晚於新莊棒球場迎戰統一獅隊，贏球就可拋下藍色彩帶，作為今年的隊長，林哲瑄跟隊友們勉勵，「有信心的站上場，其他我們沒辦法控制」。

悍將隊今天擊敗獅隊，就可奪得下半季冠軍，反之若輸球，則確定從季後賽行列淘汰，面對關鍵之戰，林哲瑄表示：「最後一步了，不用想太多，輕鬆面對，做好小細節就好」。

林哲瑄今年季中打擊一度陷入低潮，他表示，今年在打擊上有些陷入迷惘，想要打得更好，反而找不到手感，不斷跟自己對話，「我做得到」，慢慢找回狀態，也感謝打擊教練羅根在這段時期的幫助。

靠著球季後段拉尾盤，林哲瑄至今天賽前打擊率2成95、9轟，成績不算太差，他表示，後來就想簡單點，去看自己2016年的打擊影片找感覺，「想把球打得扎實，不要打滾地球」。

悍將隊今年上半季戰績墊底，下半季才打出爭冠氣勢，林哲瑄認為，畢竟是新的教練團，有磨合期，「後來習慣洪總（總教練洪一中）的模式，知道他在想什麼，不用講就知道該做什麼」。

最後一戰關係到還有沒有總冠軍賽可打，林哲瑄也跟隊友說，「大家打到這裡，多少有點緊張，就把最好的一面拿出來，棒球是失敗的運動，自己有信心的站上球場就好，其他我們沒辦法控制」。